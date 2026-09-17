Kobieta w ciąży nie myśli trzeźwo, czeka na pomoc. Od czego jest mąż/ojciec dziecka? Od tego by go wyprowadzili w kajdankach po to, by jego żony/dziecka nie wyprowadzili w czarnym worku. Szczerze? Idziesz k***a na śmierć tam z nimi, bo te śmiecie w kitlach [nie wrzucam do jednego wora wszystkich, ale niestety ja nie spotykam fajnych od dawna] w dupie mają leczenie ludzi, cierpienie, ból, umieranie, dla nich to beka, potem mówią Pokaż całość