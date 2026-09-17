Trzy godziny czekała na SOR
Czekałam z umierającym dzieckiem w brzuchu kompletnie sama. Gdy mówiłam, że boli mnie przeraźliwie, nikt nie reagował,NaglosnijNiesprawiedliwosc
- #
- #
- #
- #
- 56
- Odpowiedz
Czekałam z umierającym dzieckiem w brzuchu kompletnie sama. Gdy mówiłam, że boli mnie przeraźliwie, nikt nie reagował,NaglosnijNiesprawiedliwosc
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (56)
najlepsze
@Caveman-2000: normalnie tak jest, zona byla w zagrozonej ciazy, x razy na sorze, zawsze byl najwyzszy priorytet, nie wiem co tam sie wydazylo w tym z------m szpitalu z artykulu
Prawdziwy kompromis aborcyjny w Polsce polega na tym, że niezależnie od poglądów strach trafić na polską porodówkę xD
@Apurzum:
Kto raz to przeżył więcej nie da się na to namówić
- Co pani jadła?
- Pitcę
- hehe to nie jeść pitcy hehe
autentyk