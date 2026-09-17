Hakerzy ujawniają: Kamery do tablic rejestracyjnych śledzą też pieszych!
Grupa hakerów zdemontowała kamerę monitoringu i złamała jej zabezpieczenia. Analiza wyciągniętego kodu ujawniła to, co firma próbowała ukryć: system stworzony do odczytywania tablic rejestracyjnych rejestruje i kategoryzuje również pieszych, rowerzystów, a nawet detale na ubraniach.Tired_
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Komentarze (46)
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@kupkesobieciagne: ale wychodzisz z pracy do samochodu, widzisz urwany zderzak i jednak chciałbyś, by ten monitoring był. Nie obejrzałbyś filmu parkowania z Zakliczynie (https://wykop.pl/link/8014151/eleganckie-parkowanie-78-latki-na-rynku-w-zakliczynie-xd), gdyby nie monitoring. A tak chociaż można ustalić posiadacza pojazdu, który do takiego zderzenia doprowadził. Policja może ma średnie statystyki i
https://www.fastcompany.com/91595636/this-shirt-is-like-an-ai-invisibility-cloak
@o_sile_nie_prosze_bo na jedne modele zadziała na inne nie, próbować warto ;)
Tak, że z braku kategorii "Zakop za ragebait" - "Zakop za spam".