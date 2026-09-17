Dwie niezaszyfrowane partycje i klucz do tej zaszyfrowanej leżący obok. Gdybym coś takiego wypuścił na produkcję w swoim projekcie, to na code review by mnie spalili na stosie, a oni za to kasują miasta. 28 zdjęć na jedno auto brzmi niewinnie, dopóki nie przyjdzie komuś do głowy puścić tego samego kodu na pieszych, a detekcja ludzi już tam przecież siedzi.