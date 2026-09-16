Jak wygląda korzystanie z Tindera, gdy jesteś chadem? Twórca pokazuje kulisy
Youtuber zajrzał po przerwie na swój stary profil na Tinderze, żeby pokazać, jak wyglądają matchy, rozmowy i jakość dopasowań z perspektywy atrakcyjnego faceta. Wideo obnaża mechanizmy randkowych apek, absurdalne oczekiwania użytkowników i to, dlaczego po pewnym czasie szkoda na to życia i energii.kocurek66
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Komentarze (42)
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Różnica między moim normalnym kontem, a tym była wręcz abstrakcyjna.
Na moim zwykłym koncie, standardowo, miałem po kilka par miesięcznie.
Na chadowakim - niezliczoną ilość. Do tego większość kobiet odpisywało od razu (
No nie piszą bo chłop jest starym i brzydkim kartoflem ¯\(ツ)/¯
Tak więc, cieszę się, że nie muszę się w to bawić, nie zazdroszczę użytkownikom tego ścieku…