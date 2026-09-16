Koleś wybrzydza tak, jak sobie wyobrażam standardową księżniczkę na tych portalach ;) oczywiście on to top wśród mężczyzn, a u kobiet pewnie zaczyna się to już od 5/10…



Tak więc, cieszę się, że nie muszę się w to bawić, nie zazdroszczę użytkownikom tego ścieku…