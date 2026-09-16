Hity

tygodnia

Miał pracować 72 godziny na dobę. Śledztwo w sprawie lekarza zawieszone
Miał pracować 72 godziny na dobę. Śledztwo w sprawie lekarza zawieszone
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"Winę za mój ból zrzucili na McDonalda, a w trakcie operacji wybili mi ząb"
"Winę za mój ból zrzucili na McDonalda, a w trakcie operacji wybili mi ząb"
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Najgorsza relacja dochodów do cen nieruchomości w Europie.
Najgorsza relacja dochodów do cen nieruchomości w Europie.
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UOKiK: Biedronka blokowała kierowcom zmianę pracy. 525 mln zł kary
UOKiK: Biedronka blokowała kierowcom zmianę pracy. 525 mln zł kary
2002
Policjantka wmawia kierowcy że używanie "Janosika" jest w Polsce nielegalne
Policjantka wmawia kierowcy że używanie "Janosika" jest w Polsce nielegalne
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