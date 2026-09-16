Straż Graniczna weszła do firmy w Częstochowie.
Funkcjonariusze skontrolowali lokalne przedsiębiorstwo i okazało się, że wszyscy zatrudnieni tam cudzoziemcy pracowali na czarno. Właściciel teraz ostro oberwie za zatrudnianie na lewo, a obcokrajowców czekają procedury wydaleniowe.kocurek66
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Komentarze (25)
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Zaraz bedzie ze mamy obozy pracy dla uchodzcow
Przykład z Grudziądza
43 nielegalnych pracowników = 100 tys zł grzywny, czyli ponad 2300 zł na osobę. Rachunek opłacalności mówi jasno - opłaca się zatrudniać na lewo.
Ale to tez wina panstwa, ze za bardzo kosztami dociska male firmy.