Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców to nawet nie jest przestępstwo, tylko wykroczenie. Pracodawca płaci mandat i zapomina się o sprawie. Powyżej pewnej kwota sprawa idzie do sądu, ale tam sąd zaczyna od wyroku nakazowego, więc opłaca się po prostu uiścić karę i sprawa zakończona.43 nielegalnych pracowników = 100 tys zł grzywny, czyli ponad 2300 zł na osobę. Rachunek opłacalności mówi jasno - opłaca się zatrudniać na lewo.