hehe wielki sukces wg polaków- skrabówka nie ma wglądu do konta, no ciekawe kto tak mocno walczy? mi np to nie przeszkadza- ale moze ucziciwe żyję



PS oczywiscie zaraz tutaj zaleje mnie wysyp biednych uczciwych januszy pokrzywdzonych i zniszczonych przez urząd skrabowy

i tak moze bym się tym przejął gdyby nie to że żyje na tym świecie i z 50% usług to jest jakaś lewizna w całości bądź chociaż w cześci :) Pokaż całość