Skarbówka nie dostanie już danych o każdym koncie bankowym
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła w środę propozycję ograniczenia dostępu Krajowej Administracji Skarbowej... Piekło zamarzłoHeniekZPodLasu
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Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła w środę propozycję ograniczenia dostępu Krajowej Administracji Skarbowej... Piekło zamarzłoHeniekZPodLasu
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Komentarze (60)
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@Gjbgghbhhjj: Politycy nie chcą wpuszczać skarbówki na swoje konta. To że skarbówka nie będzie mogła również wchodzić na konta obywateli jest efektem ubocznym, bo w aż takim bantustanie nie żyjemy na szczęście :)
@mac__: .. opłacane przez ludzi, którzy skorzystają z wiedzy o swoich politycznych przyjaciołach i oponentach
oczywiscie KAS zgody na przeswietlenie kowalskiego uzyska w 5 minut, dostepu do majtczaka czy posla beda bronic przez lata
@krzysiekGD: brednia
1. art. 240 k.k.dotyczy tylko wąskiego katalogu zdarzeń, niezawiadomienia o wąskim katalogu przestępstw, np. morderstwa. Niezawiadomienie o tym, że prawnicy się szmacą nie jest karalne. to akurat wiedza powszechnie znana. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
2. tylko debile prawniczy próbują jak zwykle zastraszać.
3. każdy prawniczyna o tym wie i co? i nic! głowa w
Ty serio próbujesz bronić tego systemu? xD
Albo należysz do tych najniżej opłacanych, albo do pożytecznych I**** albo do sitwy takiej jak lekarze i próbujesz wybielać system.
Każdy wie o tym, że ten system jest skorumpowany. A kierowanie ludzi żeby skarżyli skorumpowany system do skorumpowanego systemu to już zalatuje jakimś upośledzeniem.
@JCash: Tak jest kontrolowane że jak d--a sprawdzała swojego ex, jego nową babe i pół wsi to sprawa się rypła dopiero wbiła prezydentowi na konto. W tym czasie, nie nękana dupnęła Roentgena setce osób.
PS oczywiscie zaraz tutaj zaleje mnie wysyp biednych uczciwych januszy pokrzywdzonych i zniszczonych przez urząd skrabowy
i tak moze bym się tym przejął gdyby nie to że żyje na tym świecie i z 50% usług to jest jakaś lewizna w całości bądź chociaż w cześci :)