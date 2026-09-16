Tak obecnie wygląda Hotel Atlantic w Nowych Bielicach
Jeszcze dwie dekady temu był symbolem luksusu i jednym z najbardziej prestiżowych obiektów w regionie. Obecnie miejsce popada w ruinę. Jak doszło do upadku miejsca, które niegdyś nazywano lokalnym Las Vegas?nightmeen
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Komentarze (17)
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https://podroze.onet.pl/ciekawe/zagubione-miejsce-na-azorach-dawniej-luksusowy-hotel-teraz-przerazajace-ruiny/h8t0hjk
@mbn-pl: co? :)
kilka lat później zawitałem w Ustce ponownie, chciałem również pójść na ten basen, ale nie mogłem go znaleźć. jakiś tubylec mi powiedział 'tak, był tu hotel, ale popłynął i go rozebrali'
niestety, nie pamiętam nazwy