Coś jak z Odyseją 2000. Największe tuzy z kraju się tu zjeżdżały na ynteresy i zabawę, tylko potem nagle się okazało, że nad samym morzem też się da postawić hotel i dyskotekę, a jak jeszcze zaczęto budować S6 to w zasadzie przyszła jebitna dziura na dosłownie wszystko poniżej Koszalina aż do Zielonej Góry. Bez kitu, to jest czarna dziura. Masa powiatówek na łasce miast wojewódzkich... tych przed reformą w 1999. Tu jest Pokaż całość