Jaki projekt likwidacji? Cała robota to info że od np 1 stycznia przestaje obowiązywać.



P-----------ą z budżetu miliardy, niby jako rekompensatę to niech sobie radzą. Jedni dali, drudzy krzyczeli że to skandal. Stołki się zmieniły to i kierunki krzyków są inne, ale kasa cały czas na radio i TV jest pobierana, I tak już zostanie, więc niech przestaną p-------ć o abonamencie, albo że w ogóle zrobią cokolwiek.