Abonament RTV zostaje. Media publiczne dostaną w przyszłym roku ponad 600 mln zł
KRRiT podzieli w 2027 roku 603 mln zł z abonamentu RTV: najwięcej otrzyma TVP, a projekt likwidacji abonamentu został odłożony.dzieju41
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
KRRiT podzieli w 2027 roku 603 mln zł z abonamentu RTV: najwięcej otrzyma TVP, a projekt likwidacji abonamentu został odłożony.dzieju41
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (29)
najlepsze
P-----------ą z budżetu miliardy, niby jako rekompensatę to niech sobie radzą. Jedni dali, drudzy krzyczeli że to skandal. Stołki się zmieniły to i kierunki krzyków są inne, ale kasa cały czas na radio i TV jest pobierana, I tak już zostanie, więc niech przestaną p-------ć o abonamencie, albo że w ogóle zrobią cokolwiek.
@szyp: Bardzo ładnie ujęte. Ewentualnie, jak to na fizyce mówią, kierunek ten sam, tylko zwroty inny. I tak od zmiany stołków do zmiany stołków.