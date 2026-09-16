Ostatni sekret PlayStation 2 złamany po 26 latach. Chip rozpuszczono w kwasie
Kanadyjski entuzjasta DiscoStarslayer po czterech latach zrzucił zawartość chipu zabezpieczającego CXP102064 (MechaCon) z pierwszego PS2. Chemicznie odsłonił krzem, badał go pod mikroskopem, a w końcu znalazł exploit do programowego odczytu danych. To ważne dla emulacji i napraw starych konsol.real_scoria
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Komentarze (15)
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Za 26 lat będzie po sprawie :)
Marzenie ściętej głowy
@Spejsonik:
Zarabiają, wystarczy spojrzeć na nintendo gdzie g*wno gierki sprzed 30 lat idą po 60 dolków w usłudze subskrypcyjnej online a sojarze siorbią to z połykiem.
Każda firma ma emulatory swojego sprzętu, tylko z reguły jeżeli w ogóle są jakkolwiek publiczne to tylko w ramach kompatybilności wstecznej konkretnych tytułów ale to też jest zysk albo sam w sobie albo w ramach szerszej usługi.