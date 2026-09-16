. Już na niej nie zarabiają

Zarabiają, wystarczy spojrzeć na nintendo gdzie g*wno gierki sprzed 30 lat idą po 60 dolków w usłudze subskrypcyjnej online a sojarze siorbią to z połykiem.Każda firma ma emulatory swojego sprzętu, tylko z reguły jeżeli w ogóle są jakkolwiek publiczne to tylko w ramach kompatybilności wstecznej konkretnych tytułów ale to też jest zysk albo sam w sobie albo w ramach szerszej usługi.