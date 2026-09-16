Liczba spraw przeciw lekarzom rośnie. W ubiegłym roku zawieszono 68 uprawnień
W ubiegłym roku do okręgowych sądów lekarskich trafiło blisko 1300 spraw. W 68 przypadkach zdecydowano o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza poinformował podczas środowego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej Piotr Winciunas.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (14)
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Czyli max dniówka pracy lekarza jako kara. Nie licząc oczywiście zawieszenia/odebrania uprawnień.
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Gdyby
Mąż przyjaciółki idzie na zabieg. Lekarz mówi, że te operacje się nie udają między 1-5%. Kolega umiera.
Jak ja mogę sprawdzić i zweryfikować czy to tylko biologia czy partactwo?
Skoro policja opłacana przeze mnie nosi kamery aby zweryfikować ich interwencje to czy na sali operacyjnej też nie powinno być takiego zapisu
bantustan je banany