Przypadki z życia. Ciotka idzie na zabieg. Lekarz informuje, że każdy zabieg wiąże się z ryzykiem ale to ryzyko jest znikome. Ciotka umiera.

Mąż przyjaciółki idzie na zabieg. Lekarz mówi, że te operacje się nie udają między 1-5%. Kolega umiera.



Jak ja mogę sprawdzić i zweryfikować czy to tylko biologia czy partactwo?

Skoro policja opłacana przeze mnie nosi kamery aby zweryfikować ich interwencje to czy na sali operacyjnej też nie powinno być takiego zapisu Pokaż całość