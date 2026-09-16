Pacjentka wrocławskiego SOR czekała na pomoc prawie 20 godzin
Prawie 20 godzin spędziła na SOR Wrocławianka, która wczoraj po południu zgłosiła się po pomoc z chorym synem. Dziś nad ranem w mediach społecznościowych napisała, że lekarze zapomnieli o nich i dopiero kiedy po północy zaczęła dopytywać o przyjęcie, medycy zajęli się chorym.Kolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Komentarze (29)
najlepsze
ps. 10 razy pyaliśmy co dalej a oni mówili czekać, czekać, czekać dadzą znać i k---a zapomnieli dać znać.
PA-TO-LO-GIA
Może i Polacy umierają masowo w kolejkach, ale za to cieszą się z wysokiej jakości obsługi...
A Polska katastrofa.
@ZapuszczonyBrodacz: Zapomniałeś dodać że składka zdrowotna kosztuje cię przynajmniej 4-5x więcej ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bywa tak, że jeszcze srasz i rzygasz dalej jak widzisz i co, będziesz czekał do rana, a potem w przychodni będziesz siedział i czekał, aż między pacjentami ktoś cię łaskawie przed siebie wpuści? Ja do
tym bardziej jak im zasrasz i zarzygasz szpital ( ͡º ͜ʖ͡º)