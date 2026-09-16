W Krakowie mieliśmy wczoraj podobnie jak karetka zabrała teściową. Po 4 godzinach czekania na sorze na informacje co dalej, okazało się, że jest na oddziale od 3 godzin ale zapomnieli powiedzieć i jest wszystko ok. Ha tfu na nich wszystkich, pluje im w morde.

ps. 10 razy pyaliśmy co dalej a oni mówili czekać, czekać, czekać dadzą znać i k---a zapomnieli dać znać.