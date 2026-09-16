Kelner podaje terminal, a na ekranie świeci już gotowa propozycja napiwku:
dziesięć, piętnaście, dwadzieścia procent. Żeby nie zostawić nic, trzeba świadomie kliknąć "inna kwota", wpisać zero i zrobić to wszystko na oczach osoby, która przed chwilą przyniosła nam obiad. Trwa to pięć sekund, ale w tych pięciu sekundach napiwek przestaje być podziękowaniem, a staje się ustawblastocysta
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Komentarze (73)
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Kucharz herę. Pełna zgoda. Nie dawajcie napiwków za sam fakt wejścia do lokalu, zwłaszcza że w wielu miejscach janusze potrafią…brać napiwki do własnej kieszeni xD
Ostatnio miałem sytuację, gdzie goście poprosili o rozmowę ze mną i dali mi stówę napiwku w zamian za krótką rozmowę na temat przepisów. Wtedy to ma
@HabaHabaZutZut: Też nie miało. Stawki były niższe właśnie dlatego, że klienci dobrowolnie brali pensję kelnera na siebie żeby właściciel knajpy miał więcej dla siebie.
@Lrrr_from_Omicron_Persei_8: Tutaj warto sobie sprawdzić w internecie ile wynosi minimalna stawka kelnera i ile lat jej nie podniesiono xD Zabawne jest to, że Janusz-Biznesu zawsze musi czerpać z USA te najgorsze wzorce, bo wiadomo napiwek to masz
Nie daje napiwków.
Ze wszystkich miejsc gdzie pracowałam gastronomia była absolutnie najprostszym i najlepszym i najlżejszym miejscem do pracy.
A nie pracowałam w jednym miejscu.
Także sorry ale ja napiwków nie daję.
A