Napiwki nie mają racji bytu poza dobrowolna chęcią wyrażenia uznania dla kelnera w związku z ponadprzeciętną jakością obsługi.

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Kucharz herę. Pełna zgoda. Nie dawajcie napiwków za sam fakt wejścia do lokalu, zwłaszcza że w wielu miejscach janusze potrafią…brać napiwki do własnej kieszeni xDOstatnio miałem sytuację, gdzie goście poprosili o rozmowę ze mną i dali mi stówę napiwku w zamian za krótką rozmowę na temat przepisów. Wtedy to ma