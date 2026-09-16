ZUS podniesie emeryturę nawet o 900 zł. Skorzystają wyłącznie kobiety
W 2026 r. 65 lat kończą kobiety urodzone w 1961 r. Część z nich może skorzystać z korzystnego ponownego ustalenia emerytury. Według wiceministra rodziny Sebastiana Gajewskiego różnica po ponownym ustaleniu świadczenia może wynosić około 900 zł miesięcznie.Skarbiec_Biz
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Komentarze (83)
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Składki kobiet niech pokrywają emerytury kobiet, składki mężczyzn niech pokrywają emerytury mężczyzn.
Koszty powinny być dzielone proporcjonalnie do liczby osób danej płci(zarówno płacących jak i pobierających) i pokrywane z tych składek.
Wtedy kobiety by sobie mogł iść na emeryturę i po 15 latach pracy ( ͡° ͜
@kill15you: Przekonałeś mnie. Stałem się feministą. Mamy XXI wiek, najwyższa pora. Od tej pory uważam, że każda kobieta jest tego warta i powinna mieć własną kuchnię.
Mogły by sobie wiek emerytalny ustawić od 35 roku życia ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pieniadze na ZUS powinno sie traktować jako w------e do ogniska i odbijac sobie to oszukijac na podatkach w innych miejscach lub korzystając z roznych doplat typu Czyste Powietrze gdzieś mozna wyciagnac 125k na remont a oszczędność zainwestowac w akcje/btc/złoto a do tego miec
"was trzeba j---ć" [...]
Z. R. Stonoga
@myshouf: kiedy zapytasz feministki o definicję równości
A ich środki z subkonta przechodzą na dzieci i żonę.
Ludzie, którzy są obecnie na emeryturach nie wypracowali w socjalizmie tego co dostają, to co odłożyli zostało rozkradzione przy transformacji, emerytura od 60 roku życia, na która muszą robić dzisiejsi młodzi i średni by na końcu w przyszłości dostać emeryture po 68 roku i to miejszą o połowe, pomimo, że wydajność pracy jest kilkurazy wyższa
A rosnąca liczba przywilejów nie pomaga.
Szybko by się okazało, że w obecnym systemie każdy facet dokłada 1/3 emerytury każdej kobiecie. O ile jeszcze ma żonę to może powiedzieć ,,aa c--j tam, swojej dokładam''. Ale jak żony nie ma, to czemu dokłada obcej? A ci faceci, którzy nie dożywają swoich emerytur, tylko tyrają na system, pracują dużej i umierają znacznie wcześniej, niż
@sebasan: Ale przecież są silne, niezależne i samowystarczalne.