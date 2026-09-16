Mało kto wie ale kobiety jak kończą 65 mają ponownie przeliczaną emeryturkę aby zbytnio od facetów nie odstawać ze świadczeniami którzy te 5 lat w tym czasie pracowali, a one odpoczywały, biegały sobie po lekarzach i używała życia jeszcze w wieku gdy są na to siły....A najwiekszym złodziejstwem jest to że emerytura dla kobiet i facetów jest w różnym wieku, natomiast średnia długosć życia wyliczana dla kobiet podczas wyliczania emerytury juz tych Pokaż całość