Rada Fiskalna: NFZ może zabraknąć 16 mld zł mimo 41,5 mld zł dotacji
Biuro Rady Fiskalnej szacuje lukę w 2027 r. już po uwzględnieniu rekordowej dotacji. W latach 2021-2025 koszty NFZ co roku przekraczały pierwotny plan o 19-22 mld zł.Palinek
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Komentarze (32)
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@zychtomasz: i zmniejszyć ilość studentów medycyny
Wiadomo, coraz droższe ogrzewanie, prąd te sprawy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jak ty chcesz karać NFZ?! Państwo ma sobie samo wystawiać mandaty i zabierać kasę z funduszy który jest strategicznie ważny i już ma braki pieniędzy?
podliczyli nadgodziny kilku lekarzy ktorym wczesniej zapomnieli :P