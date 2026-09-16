Pięć lat z rzędu koszty wychodzą ponad plan o jakieś 20 mld i dalej planują tak samo. U nas w projekcie jak estymata rozjeżdża się drugi sprint z rzędu, to ktoś siada i coś zmienia, a tu minister nie zatwierdził już trzeciego planu i jakoś wszyscy żyją. Pacjent na SOR też żyje, jeśli dotrwa.