Minuta po 2-3zł zależnie od pory dnia, SMS 50gr, brak naliczania sekundowego, trzeba było wychodzić na górkę, bo nadajników mało. Internet? A co to? WAP dopiero koło 2000. Kradzieże telefonów na porządku dziennym.

Ale telefony były zajebiste, każdy inny i co kilka miesięcy nowe modele. Niedługo potem zaczęły wchodzić z kolorowym wyświetlaczem, albo z klapką, rozkładane, z klawiaturą qwerty, walkmany, telefony z obiektywem aparatu i lampą błyskową (nie led) ehh