16 września 1996 roku wykonano w Polsce pierwsze połączenie w sieci Era GSM
16 września 1996 roku o godzinie 11:15 wykonano w Polsce pierwsze połączenie w sieci Era GSM. Ot taka ciekawostka, być może warta odnotowania!ken-wawa
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Komentarze (47)
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Ale telefony były zajebiste, każdy inny i co kilka miesięcy nowe modele. Niedługo potem zaczęły wchodzić z kolorowym wyświetlaczem, albo z klapką, rozkładane, z klawiaturą qwerty, walkmany, telefony z obiektywem aparatu i lampą błyskową (nie led) ehh
@Non_sacerdos_Michael_Vosnitsky: wtedy to jak miałeś 5zł na godzinę na rękę to byłeś gościu, bo
A tu z 2005, też nieźle. Nawet teraz byłoby drogo.