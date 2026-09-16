Polski rynek pracy hamuje. Gorzej jest tylko w Rumunii
Wskaźnik wolnych miejsc pracy w Polsce wyniósł w II kwartale 2026 r. tylko 0,8 proc., przy średniej 2 proc. dla całej Unii Europejskiej. Niższy wynik od Polski zanotowała jedynie Rumunia. Najwięcej wakatów mają Holandia, Belgia i Malta.Skarbiec_Biz
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Komentarze (50)
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@Czerwone_Stringi: niech 90% zwieje, a 10% niedołęgów zostanie. To i tak januszom się opłaca bo ktoś pracuje w gównowarunkach. A 90% to już nie ich problem.
Niemcy kupują od Niemców, Włosi od Włochów, ale u nas nieeee
Polacy kupujący chińskie auta i chlam z
John z Ameryki przenosi firmę licząc na tanią lokalizację płaci 3k dolców a pracownicy narzekają że nie stać ich na mieszkanie w mieście. Do tego dostaje po dupie rachunek za prąd, czyta o ruskiej rakiecie które przelatują pół kraju i walą w losowe miejsca i myśli tylko "what the fuck"
Era outsourcingu w Polsce niestety szybko
@jamajskikanion: a jak ludzie jak Balcerowicz mówili, by inwestować i nie przysypiać okresu górki to każdy się śmiał. Przyszły gorsze czasy i... Albo z urzędnikami, zamiast ich ograniczać gdfy mieliśmy górkę, to ich zatrudniali. Polacy sami sobie wybrali.
Miała czas ny dywersyfikację produktów, modernizację zakładu ale ją przespała.
Natomiast biorąc pod uwagę realia, była najzupełniej praktyczna. Trudno o dużą podwyżkę w obecnej pracy, to zmienień pracodawcę - ten by kogoś znaleźć musi oferować dzisiejsze stawki, a ty jesteś zatrudniony po "tamtych" stawkach z małą tylko rewaloryzacją. Zmiana pracy poza kryzysem gospodarczym najczęściej pozwala zarobić
Podnieś minimalną o 50 złotych to wywala się pół gospodarki. Dowal cło na produkty z Chin 10 groszy i wywala się drugie pół gospodarki xD Neoliberałowie z Polski zrobili gospodarkę