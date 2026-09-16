Trudno się dziwić. Najdroższy prąd, kosmiczne opodatkowanie, odklejony stosunek cen do zarobków i wojna za płotem.



John z Ameryki przenosi firmę licząc na tanią lokalizację płaci 3k dolców a pracownicy narzekają że nie stać ich na mieszkanie w mieście. Do tego dostaje po dupie rachunek za prąd, czyta o ruskiej rakiecie które przelatują pół kraju i walą w losowe miejsca i myśli tylko "what the fuck"



Era outsourcingu w Polsce niestety szybko Pokaż całość