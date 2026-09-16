Pracownicy Biedronki zapowiadają strajk. Mediacje zakończone po 30 min.
Po ponad pół roku negocjacji pracownicy Biedronki i zarząd Jeronimo Martins Polska nadal stoją po przeciwnych stronach stołu. Dziś w Warszawie odbyła się kolejna runda mediacji. Rozmowy trwały PÓŁ GODZINY, ale nie przyniosły żadnego przełomu. Ostatnia runda mediacji między Solidarnością działająFXMAG
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Komentarze (55)
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Mylisz prawdziwe zwiazki z pseudo zwiazkami (w Polsce).
@Notes ma racje. W PL niejedna firme zwiazki polozyly i wepchnely ludzi pracy (pogardliwie zwanymi prolami) w nedze i spirale zadlużenia.
@lekarz_operator_kolonoskopu: to chyba dawno byłeś, Lidl idzie w tym samym kierunku co Biedronka, może nie jest jeszcze AŻ TAK ekstremalnie, ale już od dawna stoją palety i przenośne chłodnie na sklepie przez cały dzień
Przykładowo cola lidlowa nie ma podjazdu do biedronkowej, ale za to w Biedronce nie ma czekolady z solą, która w Lidlu jest. Kaufland daje mi możliwość kupienia płynu do chłodnicy, łyżki do makaronu i proszku do
Zatrudnią więcej ukraińców/białorusinów z agencji na ich stanowiska i dadzą jednego lub dwóch polaków na zmianie do ich pilnowania i na tym się skończy, niestety ( ͡° ʖ̯ ͡°)
A co do Tesco to ogólnie zwija się z Europy także słaby przykład.
@Chris_Karczynski Tylko że w przypadku tak dużego organizmu nie działa klasyczna zasada bo firma ma dużo narzędzi reagowania. Choćby wspomniane agencje pracy...
No k---a witam w pracy xD
Pracownik by chciał nic nie robić i zarabiać miliony
Szef
Obecnie są 2 opcje: kupujesz w normalnej cenie jak w większości podobnych sklepów, ale tam przynajmniej alejki nie są zasrane paletami i warzywa/owoce nie są spleśniałe lub robisz zapasy na 5 lat, żeby zaoszczędzić 5 złotych na 120 rolce papieru do srania XDD