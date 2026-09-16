Bezskuteczne próby ukarania za jazdę po chodniku
Pamiętacie adwokacika chcącego mnie deportować oraz policjanta, który może kazać wszystko? Specjalnie dla Was podjąłem wiele prób, aby spróbować ukarać bohaterów filmu z ul. Wolskiej: adwokata, policjanta i pozostałych kierujących. Trwało to rok. Zobaczcie sami, ile niepotrzebnych czynności może zoskubako
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Komentarze (25)
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Proste, logiczne czyli kacapia pełną gębą.
To już jest głupie uzasadnienie, bo to, że zawołanie było prowokacyjne jest tylko i wyłącznie domysłem. Ojciec dzieci jechał po drodze dla rowerów, najwidoczniej nie edukuje swoich dzieci w tej kwestii a nawet daje im zły przykład i dlatego to zdanie zostało wypowiedziane ¯\(ツ)/¯ Wybitnie wymijające jest to całe uzasadnienie, takie właśnie w adwokackim stylu.
nowe, nie znałem
@Yelonek: Pan adwokat może być wygłaszać antyukraińskie komentarza ale jak zwrócisz gówniarom uwagę w autobusie to reaguje sam płemieł