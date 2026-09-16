"Zawiadamiający zawołał prowokacyjnie do dzieci (adwokata) "dzieci, wiecie że nie jeździ się samochodem po drodze dla rowerów".

To już jest głupie uzasadnienie, bo to, że zawołanie było prowokacyjne jest tylko i wyłącznie domysłem. Ojciec dzieci jechał po drodze dla rowerów, najwidoczniej nie edukuje swoich dzieci w tej kwestii a nawet daje im zły przykład i dlatego to zdanie zostało wypowiedziane ¯\(ツ)/¯ Wybitnie wymijające jest to całe uzasadnienie, takie właśnie w adwokackim stylu.