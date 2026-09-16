Carrefour zakazuje elektrykom wjazdu na parkingi. Kierowcy oburzeni!
Samochód elektryczny ważący około tony nie wjedzie, ale ponad dwutonowy SUV z silnikiem spalinowym już tak. To właśnie ten paradoks wywołał sprzeciw klientów belgijskiego Carrefoura, kierowców samochodów elektrycznych. Sieć ograniczyła elektrykom dostęp do części parkingów piętrowych i dachowych, tłFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 66
- Odpowiedz
Komentarze (66)
najlepsze
A może tu nie chodzi o wagę, a o gaszenie baterii litowo-jonowej w razie pożaru. Nie wiem, ale się domyślam
@wojciech-bogdan: Jeśli chodzi o gaszenie to generalnie największa beka jest taka, że oni dali tak generalnie zdjęcie Carrefure nie mającego nawet podziemnego parkingu, więcej nie wiem co i gdzie chcą oni tam gasić xD
@Pawel993: Tak, ale się wypali i nie zajmie reszty. To ich ocena ryzyka. My ugasiliśmy samodzielnie spalinówkę (co prawda 6 gaśnic razy 6 kg czyli takie przemysłowe niesamochodowe) ale mimo wszystko. Elektryka byśmy nawet nie próbowali, wręcz nie wolno.