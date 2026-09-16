Ten argument o SUVie jest błędny, bo mówimy o nośności dachu, czyli nie o jednym wybranym pojeździe, a o średniej dla kilkudziesięciu samochodów. Kilkadziesiąt losowych samochodów elektrycznych będzie cięższych, niż kilkadziesiąt spalinowych. Cieszę się, że mogłem pomóc rozwikłać zagadkę.