Setki chasydów na lotnisku w Jasionce. Bagaże na podłodze i skargi podróżnych
"- To się w głowie nie mieści. Jest bardzo głośno, część osób nie sprząta po sobie, a bagaże są porozstawiane w różnych miejscach. (...) - niektórzy zachowują się tak, jakby terminal był prywatną przestrzenią. Bagaże zajmują przejścia, część osób śpi na podłodze"cepheus
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Komentarze (43)
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to jest to samo co bedzie z imigrantami jak w uk
on wie ze moze robic gnoj czy cie traktowac gorzej bo jak przyjedzie policja to dla pewnosci skuje ofiare zeby nie narazac sie na naglowek "szczujo zydow" jutro w gazecie
@miszczumsc: Policja ma odwage wyskoczyc jedynie do nieuzbrojonego Polaka
Przeważnie jest ban jak to piszę :-)
nie powiem jaka ale są to ...