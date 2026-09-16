Tak sie konczy wychowywanie calych pokolen w przeswiadczeniu ze sa lepsi od reszty ludzi i wolno im wiecej a karta "antysemityzm" to darmowy immunitet w kazdej sprawie



to jest to samo co bedzie z imigrantami jak w uk

on wie ze moze robic gnoj czy cie traktowac gorzej bo jak przyjedzie policja to dla pewnosci skuje ofiare zeby nie narazac sie na naglowek "szczujo zydow" jutro w gazecie