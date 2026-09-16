Mieli rozebrać go do naga i bić pałką. Monitoring ujawnił sceny grozy
Prokuratura bada interwencję policjantów z Jeleniej Góry. Zatrzymany 50-latek twierdzi, że w pokoju hotelowym został rozebrany, skuty kajdankami, kopany i bity pałką. Fragmenty zdarzenia zarejestrował monitoring. Dwóch funkcjonariuszy zawieszono, ale nikomu dotąd nie postawiono zarzutów. Policjanciarecki66
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Komentarze (26)
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Patrzcie na to: gość zostaje rozebrany do naga, bity pałkami, kopany w pokoju hotelowym. To jest systemowy rytuał upokorzenia. Mundur nie jest dla nich tarczą chroniącą obywatela, tylko peleryną niewidką, pod którą mogą ukryć swoje najgorsze instynkty sadystyczne.
@meliss: To są tortury po prostu. Ten facet był zwyczajnie torturowany.
Standardowe pierdlenie, dopiero jak nagranie się rozejdzie po cywiliach to stękają. Pieprzone ćwoki.
A jak już zobaczyłem że przyjmują wydziaranych tylko się w tym upewniłem.
Milicja nigdy się nie zmieniła