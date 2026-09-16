To nie jest żadna "nieszczęśliwa interwencja" ani "błąd jednostek", tylko najczystsza forma tego, czym w rzeczywistości jest policja: zorganizowaną bandą z licencją na p-----c, która służy do pilnowania porządku w imieniu panów tego świata.



Patrzcie na to: gość zostaje rozebrany do naga, bity pałkami, kopany w pokoju hotelowym. To jest systemowy rytuał upokorzenia. Mundur nie jest dla nich tarczą chroniącą obywatela, tylko peleryną niewidką, pod którą mogą ukryć swoje najgorsze instynkty sadystyczne. Pokaż całość