Pielęgniarka wypisze antybiotyk i lek na grypę bez wizyty u lekarza
Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia, dzięki któremu pielęgniarki samodzielnie wypiszą m.in. oseltamiwir, cefadroksyl, mometazon i leki mukolityczne przy infekcjach dróg oddechowych. Cel to odciążenie przychodni w sezonie grypowym.real_scoria
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Komentarze (55)
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O ile na początku ludzie podchodzili do tematu ostrożnie, teraz częściej wybierają wizytę pielęgniarki niż lekarza. Obecnie jest to już ponad 20% wszystkich wizyt. W dobie AI nie potrzeba tylu lekarzy, a ci mogą zająć się poważniejszymi przypadkami.
Więc czy antybiotykoterapia swobodna jest zalecana a zarazem bezpieczna, napewno nie.
Takie rozwiązanie działa między innymi w:
- Wielkiej Brytanii
- Irlandii
- Holandii
Dla lekarzy to złe, bo tak mogli więcej zarabiać jak wszystko musieli oni robić.
Siedzieli i brali 50k miesięczne za wypisywanie recepty na grypę. Teraz będą musieli zająć się poważniejszą pracą.
Aktualnie chcemy zastępować lekarzy po studiach pielęgniarkami które również są po trudnych studiach.
Tak czy inaczej uważam że to rozwiązanie z pielęgniarkami może się sprawdzić.
@K-S-: zastanawiam się dlaczego państwo zrezygnowało z kształcenia felczerów. Podejrzewam, że za tym stał lobbing środowiska konowałów.
Nie wyobrażam sobie dzisiaj wypisywać recepty za darmo a potem się tłumaczyć komukolwiek XDD
@korniszzonekzblizna: no to muszę Ci pogratulować naiwności. Gdy pielęgniarkom, w sumie zgodnie z ich prośbami po poszerzenie kompetencji, poszerzono kompetencje i umożliwiono właśnie podawanie niektórych leków ( takich jak wspomniany wyżej paracetamol) to to przy negocjacjach o podwyżki był ich to sztandarowy argument- bo mają szersze kompetencje i w związku z tym powinny mieć wyższe pensje. Na
Projekt
Do konsultacji
Czyli pewnie nic z tego nie wyniknie. Przypomnę tylko zapominalskim w jakim państwie żyjemy. Tutaj lekarze dostają wypieków na myśl że będą mogli legalnie przejąć salony kosmetyczne, bo po wielu latach wstrzykiwania botoksu przez kosmetyczki okazało się że to poważne zabiegi.
W tym państwie postawiono pod znakiem zapytania przyszłość tysięcy kosmetyczek ze studiami i uprawnieniami byle by lekarzom było lepiej.
O dzieleniu się władzą lekarską z pospólstwem nie