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Czyli pewnie nic z tego nie wyniknie. Przypomnę tylko zapominalskim w jakim państwie żyjemy. Tutaj lekarze dostają wypieków na myśl że będą mogli legalnie przejąć salony kosmetyczne, bo po wielu latach wstrzykiwania botoksu przez kosmetyczki okazało się że to poważne zabiegi.

W tym państwie postawiono pod znakiem zapytania przyszłość tysięcy kosmetyczek ze studiami i uprawnieniami byle by lekarzom było lepiej.

O dzieleniu się władzą lekarską z pospólstwem nie Pokaż całość