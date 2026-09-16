Na raka prostaty codziennie umiera w Polsce 15 mężczyzn
Wczoraj był "Europejski Dzień Prostaty" w głównych mediach temat został raczej pominięty więc dodaję na wykop. Panowie badajcie się!cepheus
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Wczoraj był "Europejski Dzień Prostaty" w głównych mediach temat został raczej pominięty więc dodaję na wykop. Panowie badajcie się!cepheus
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Komentarze (15)
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Teraz już wiem, że to nie było śmieszne, i że to "pośredni" marker, przy którym trzeba iść do onkologa. heh.
Polecam sikać co jakiś czas na test ciążowy. Rak j---a zawinął mi kumpla w 4 msc.
Niestety PSA to taki pośredni wskaźnik. Można mieć niskie PSA i niestety raka, można mieć wysokie PSA i go nie mieć. Dwa lata się diagnozowałem, osobiście jestem po biopsji w poniedziałek odebrałem wyniki na szczęście ujemne.
Przy podniesionym PSA jest badanie, na razie
Wyjątkiem jest Szwecja, bo to snusiarze.