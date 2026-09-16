Żona miała wuja. Świetny facet, kopalnia wiedzy i życiowych dokonań. Kiedyś w aucie pokazywał test krwi, gdize mu wyszło, że może być w ciąży. Strasznie wszyscy się z tego śmialiśmy, że może mu ten milion nagrody wypłacą.

Teraz już wiem, że to nie było śmieszne, i że to "pośredni" marker, przy którym trzeba iść do onkologa. heh.