3 lata temu Sebastian Majtczak zabił 3 osoby na autostradzie A1
16 września 2023 roku Sebastian Majtczak spowodował wypadek na autostradzie A1 w którym życie straciła 3 osobowa rodzina..povertybench
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16 września 2023 roku Sebastian Majtczak spowodował wypadek na autostradzie A1 w którym życie straciła 3 osobowa rodzina..povertybench
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Komentarze (34)
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Albo zaczniemy się buntować, że istnieją kasty, równi i równiejsi, ciągnący z KPO i systemu i utrzymujący go (poczciwe Mireczki w zwykłej, codziennej pracy), albo ten kraj istnieje już tylko teorytycznie. #braceforimpact
Pokój z Wami.
Tylko prawda i transparentność nas wyzwoli.
@Krzewiciel_prawdy: Typie UoP to współczesna pańszczyzna, tak jak chłop płacił podatki na szlachtę tak ty płacisz na cieciembiorców i resztę elity
@midpoint: Majtczak siedzi w areszcie, bo:
- trzeba go było 'siłą' ściagać z powrotem do Polski, więc żaden sędzia go za poręczeniem jatkowym wypuscić nie chce
- sam przeciąga sprawę swoimi postępowaniami, które zwyczajnie marnuja czas. Jak te wszystkie teorie o kole
@Guznior: sądy i służby reagują najsprawniej jak trzeba obywatelom wybić z głowy własne stanowienie sprawiedliwości, bo mogłoby sie okazać że obywatelom sie spodoba i państwo straci monopol na p-----c
a z tego monopolu wywodzi legitymizację swojego istnienia
niesławna sprawa samosądu
No ale jak chciał się bawić w uciekiniera...
Cały system jest rozjechany przez tych dziadów z PO/PIS/Lewicą/Trzecia droga/PSL.
Na pohybel sk******om