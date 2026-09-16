Z-----------e ponad ograniczenie jest w naszym kraju zupełnie znormalizowane. W sieci mnóstwo ludzi albo publikuje nagrania albo chociaż dyskutuje w swoich samochodach i co rusz pada stwierdzenie "bo przy prędkości przelotowej 160-180 coś tam coś tam". Spróbuj zwrócić uwagę, że taka jazda jest niebezpieczna, to w odpowiedzi dostajesz bezmyślny agresywny ślinotok. Dlatego opowiadam się za odcinkowym na każdej A i S (z już nowym znakiem zawierającym ograniczenie prędkości) i mam w dupie Pokaż całość