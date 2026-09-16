Wojna z butelkomatami w Europie. Portugalia skończy z kaucjami
Zielona transformacja w wydaniu unijnym dość mocno zderzyła się ze ścianą na Półwyspie Iberyjskim. Wdrożony w Portugalii system kaucyjny Volta miał być technologicznym i ekologicznym majstersztykiem. Stał się jednak źródłem wściekłości konsumentów, chaotycznej logistyki i lawiny podpisów pod petycFXMAG
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Komentarze (49)
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No i likwidacja kaucji spowodowałaby roszczenia operatorów i konieczność wypłaty odszkodowań, a to PiS wymyślił kilku prywatnych operatorów zamiast jednego państwowego.
@panpromo09: po wyborach wraca PiS, czyli twórcy tego systemu. Na pewno pozamykają sami siebie xD
@macz: widzisz jakoś nie mam ochoty biegać z 3 butelkami 15km w jedną stronę do najbliższego sklepu, dlatego zbieram przez miesiąc (5 osobowa rodzinna) i jak już nie mam miejsca w spiżarni to jadę to oddać.