Ale klikbajt, a wykopki jak to wykopki, przecież świadomi użytkownicy nie dadzą sobie wcisnąć kitu. Ten rzekomy koniec systemu kaucyjnego w Portugalii okazuje się być zwykłą petycją o jego zniesienie. A FXMAG jest do w-------a z wykopu, bo to już nie pierwszy raz naciągania przez nich faktów. Tytuł nie ma nic wspólnego z samą treścią, nie mowiąc o rzeczywistości,