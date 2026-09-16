Trzeci z kolegów Łukasza Żaka zatrzymany
Mikołaj N., ostatni poszukiwany kolega Łukasza Żaka sprawcy tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej został zatrzymany przez policję. Mężczyzna ukrywał się po zasądzonym wobec niego wyroku czterech lat pozbawienia wolności.kubaowo
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Komentarze (28)
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- tragiczny wypadek: 15.09.2024
- proces ruszył 06.2025 (9 miesięcy prokurator przygotowywał akt oskarżenia)
- ostatni biegły zeznawał 14.06.2026
- wyrok zapadł 16.07.2026
- skazany Mikołaj N. nawiał, 08.2026 wydano list gończy
@kwanty: Był jak najbardziej potrzebny, a dowodem jest sam fakt, że nawiał. Policja musiała się przez ten czas zajmować szukaniem go, zamiast czymś innym, a złapali go tylko dlatego, że to idiota i gołodupiec, który nie mógł s-------ć do Dubaju.
Gość uciekł, ale areszt nie był potrzebny, bo go złapali. Chryste panie... Typ nie zdbał o zdrowie, zachorował, ale ostatecznie go wyleczyli i nie umarł, więc profilaktyka była zbędna.
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