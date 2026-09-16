Podpalenia w Polsce zlecał Kubańczyk. FBI wykryło siatkę rosyjskiego wywiadu
Pracujący dla rosyjskiego wywiadu Oemis Ramagosa Durruti ps. "Diaz" miał koordynować akty dywersji w Polsce, Czechach, Litwie i Rumunii. Rosyjska siatka szykowała także zabójstwa mieszkających w USA opozycjonistów.Fire_Scout
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Komentarze (25)
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bo nasze służby maja ważniejsze zadania a nie głupoty, bo co może być ważniejsze niż szukanie haków na opozycję dla rządzących.
To wcale nie znaczy, że nasze służby są upośledzone.
Dorabiacie ideologię i politykę tam gdzie nie trzeba.