Omoda w ogniu.
Pożar samochodu Omoda zupełnie zmienił przebieg rutynowej kontroli policyjnej w Zdziarach niedaleko S19.SarniZleb
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Pożar samochodu Omoda zupełnie zmienił przebieg rutynowej kontroli policyjnej w Zdziarach niedaleko S19.SarniZleb
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Komentarze (143)
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Co to jest rutynowa kontrola drogowa?
https://autokatalog.pl/blog/2026/robert-lewandowski-ambasadorem-marki-chery-2026-rok
Mam nadzieję, że Policja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Rutynowe kontrole, to naginanie przepisów i z całą pewnością nie było zadnego powodu, żeby to auto zatrzymać. W efekcie mamy spalone auto, straty materialne i moralne calej rodziny.
@Mariusz357: no chyba zeby to auto zaczelo sie palic w trakcie jazdy i upieklo swoich pasezerow, jadac juz po drodze szybkiego ruchu doprowadzilo do karambolu wielu pojazdow w tym cysterny z paliwem, na wiadukcie nad linia kolejowa, na ktora spadlaby wprost pod kola nadjezdajacego eksperesu, ktory to zderzylby sie z jadacym w przeciwna strone pociagiem towarowym wiazacym hektolitry kwasu
Producenci używają różnych konstrukcji, więc to nie jest zasada dla wszystkich marek.
Samozapłony aut niechińskich w ostatnim czasie:
- BMW Serii 7 – Warszawa, 27 lutego 2026 r.
Podczas jazdy spod samochodu zaczął wydobywać się dym. Kierowca zatrzymał auto i próbował je ugasić, ale pojazd został praktycznie całkowicie zniszczony. Wstępnie wskazywano na samozapłon.
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A tak na szybko proszę do Google instrukcja pierwotniaka:
spłonęło audi (wstaw markę) --> Wiadomości i cyk, nawał wiadomości :D
@Outline: Tylko Omody itd. to nowe samochody, jeszcze okresu gwarancyjnego nie skończyły