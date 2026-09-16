co 2 lata pełna kolonoskopia? troche drastyczne. Bez zadnych objawów? Bez historii raka w rodzinie? Obecnie jest co 10 lat, mogloby byc co 5, i tak mlodzi by nie chodzili sie badac co 5, ale jak masz niepokojące cie objawy to lekarz wypisze ci skierowanie ile razy i kiedy potrzebujesz.