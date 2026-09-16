Czekając na diagnostykę...
Po ponad pięciu miesiącach od wprowadzenia nowych zasad finansowania badań diagnostycznych kolejki w całej Polsce wyraźnie się wydłużyły. Przykład: na kolonoskopię bez znieczulenia w trybie zwykłym pacjenci czekają średnio 336 dni, a w pilnym 262 dni.wykopowicz19870808
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Komentarze (11)
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@ZostaneMistrzem: brak Gospodarki Przestrzennej, która została zlikwidowana w połowie lat 90 by zrobić dobrze pierwszym deweloperom. Otóż migracja w Polsce postępuje, za czym nie idzie budowa infrastruktury. A inne obszary się wyludniają i nie opłaca się utrzymywać infrastruktury. Czyli jedne szpitale za miliony idą na śmietnik a coraz to nowe
Ktoś coś mówił o podwyższaniu składki zdrowotnej?
Mężczyźni po 40 roku życia powinni być kierowani min. co dwa lata profilaktycznie.
Jak to mawiał klasyk - to się w pale nie mieści!