Meta zarabia krocie na scamie w Polsce. Nawet 760 mln zł.
Meta w Polsce w skali roku może zarabiać nawet 760 mln zł na oszukańczych reklamach wynika z raportu Instrat. Oznacza to, że około jednej trzeciej przychodów właściciela Facebooka i Instagrama w Polsce pochodzi z działalności scamowej.maxicololo
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Komentarze (20)
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Niekoniecznie nie przyjdą. Czasami przychodzi coś o wartości 1/20 ceny. Po prostu "sklep" zamawia to z Chin...
@Morf: albo rzucą mu *naprawdę* dużą kość albo zasugerują że zdrowie ma się jedno
zgłaszałem wiele razy i nic
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