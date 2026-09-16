Obajtek i afera z zakupem ropy za kryptowaluty opisana w financial times
Financial Times ujawnia: za rządów Mateusza Morawieckiego i Daniela Obajtka Orlen stracił 860 mln złotych. Kompromitujące materiały poszły w świat. Więcej w komentarzuJAn2
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Komentarze (81)
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Obajtek jest glupi, ale nie ja tyle glupi, zeby ponad 1.5 miliarda zlotych na rympal wyciagac ze spolki gieldowej.
To sa sluzby w akcji.
* Kontrakt na wenezuelską ropę
OTS podpisał umowę na zakup ok. 6 mln baryłek wenezuelskiej ropy. Kontrakt wymagał zapłaty z góry wynoszącej 2/3 całkowitej transakcji, czyli 230
@saser91: No ale patrz:
Rzutem na taśmę zdążyli. Albo kolosalna niekompetencja albo wyprowadzenie sobie kasy korzystając z przeciągania na maksa przekazania władzy.
Nie wiem co się tam stało, rozumiem okienko dane przez Amerykanów na zakup wenezuelskiej ropy ,ale ten Samir to wyjątkowy kretyn .
@Immoderate: Bo to słup.
Przy takich dowodach