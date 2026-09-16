Moim zdaniem ta sprawa ma akurat drugie dno, tj. to nie byla nieudolnosc Orlenu tylko czarny budzet na czas utraty wladzy. Jesli wy myslicie, ze paszporty dyplomatyczne, wizy dziennikarskie w USA i na Wegrzech sie zalatwia na "ladne oczy" to zastanowcie sie dwa razy.



Obajtek jest glupi, ale nie ja tyle glupi, zeby ponad 1.5 miliarda zlotych na rympal wyciagac ze spolki gieldowej.



To sa sluzby w akcji.