Orlen od piątku zakontraktował 16 dodatkowych dostaw ropy
Błyskawiczna reakcja na kryzys. Orlen od piątku zakontraktował na rynku surowcowym 16 dodatkowych dostaw ropy na kierunku polskim, czeskim i litewskim, m. in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu i obu AmerykMiantonomo
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Komentarze (40)
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Nie kupiliby, to byłoby p---------e, że nie reagują na braki.
gdzie coś o brygadzie i uśmiechach Mariush?
Lepiej było latać z pendrivem po Wenezueli c'nie?
A czemu miałyby spać, skoro podaż padła już z dwóch kierunków