Przemysł stalowy w Europie UPADA na naszych oczach! Firmy unijne nie są w stanie
Gość: Grzegorz Wolski Prowadzący: Krzysztof Skowrońskimkorsov
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Gość: Grzegorz Wolski Prowadzący: Krzysztof Skowrońskimkorsov
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Komentarze (13)
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I coraz więcej przepisów, więc wszyscy byli hutnicy przebranżowią się na prawników i robotę dalej będą mieli, a jak wiadomo KE jest świetna w produkowaniu przepisów więc pracy mają na dłuuugie lata
( ͡° ͜ʖ ͡°)