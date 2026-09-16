Ma dwa zakazy, dalej jeździ. Skandaliczna decyzja sądu ws. pirata drogowego
Sąd odmówił aresztowania 46-letniego recydywisty z Otwocka, wielokrotnie łamiącego sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Mężczyzna, znany doskonale lokalnej policji, został ponownie zatrzymany za kierownicą białego Land Rovera, mimo obowiązującego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (48)
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Ej, nie można być tak surowym...
:(
Moja pulpa.
To było pytanie retoryczne. Po co izolować. Patola musi się wyszumieć ( ͡º ͜ʖ͡º)
Sędzia potem wyklikuje karę w systemie a ten generuje już właściwe papiery i wyroki.
@Ranger: zależy gdzie i jakim autem jeździsz, policja w krakowie potrafi łapać na narkotesty tylko dlatego że jesteś młody i jedziesz starym autem ¯\(ツ)/¯