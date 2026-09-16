Złote żniwa deweloperów dobiegły końca. Inwestorzy uciekają
Tłumy w biurach sprzedaży i spektakularne raporty finansowe nie robią już na warszawskim parkiecie żadnego wrażenia. Inwestorzy giełdowi patrzą w przyszłość z chłodnym pragmatyzmem, ignorując historyczne rekordy. Sektor deweloperski boleśnie zderza się z rynkową rzeczywistością, a powracający popytFXMAG
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Komentarze (12)
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Gdzie dokładnie? W jakim mieście i w jakiej lokalizacji?
@AgencyjnaAgencjaAgencji: Ale kocopoły opowiadasz, ten bogaty klient to po prostu tylko czeka żeby sobie kupić te 35 metrów kwadratowych bez dostępu do światła dziennego. W takim Krakowie to ze świecą szukaj sobie mieszkania nawet jak masz pieniądze, takie 100-120 metrów praktycznie nie istnieje na rynku pierwotnym a gdzie do tego jakieś "premium"