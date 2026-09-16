O, ktoś z telewizora w Brazylii właśnie przegląda 400 tysięcy commitów Linusa Torvaldsa w 3 sekundy. XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD



Scraping kernel.org odbywa się z telefonów i telewizorów, bo aplikacje i smart‑TV sprzedają swoje połączenie jako proxy, boty chodzą po linkach jak zombie, a firmy datasetowe puszczają ruch przez wszystko co ma IP - nawet przez lodówkę. XD