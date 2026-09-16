Jak idiotycznie zdobywa sie dane do rozwoju Ai
You've probably heard me complain about the "AI crawlers" before, but now I actually have some hard numbers I can put upmvmxks
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You've probably heard me complain about the "AI crawlers" before, but now I actually have some hard numbers I can put upmvmxks
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Komentarze (18)
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@fervi: w sensie że jeden z większych producentów smartfonów i kompów padnie bo piszesz open source?
Scraping kernel.org odbywa się z telefonów i telewizorów, bo aplikacje i smart‑TV sprzedają swoje połączenie jako proxy, boty chodzą po linkach jak zombie, a firmy datasetowe puszczają ruch przez wszystko co ma IP - nawet przez lodówkę. XD