Hity

tygodnia

Natalia - cała historia
Natalia - cała historia
6273
Miał pracować 72 godziny na dobę. Śledztwo w sprawie lekarza zawieszone
Miał pracować 72 godziny na dobę. Śledztwo w sprawie lekarza zawieszone
2527
3 lata temu Sebastian Majtczak zabił 3 osoby na autostradzie A1
3 lata temu Sebastian Majtczak zabił 3 osoby na autostradzie A1
2462
"Winę za mój ból zrzucili na McDonalda, a w trakcie operacji wybili mi ząb"
"Winę za mój ból zrzucili na McDonalda, a w trakcie operacji wybili mi ząb"
2337
Pakiet biurowy bez AI bije rekordy. LibreOffice w kilka dni ma miliony pobrań
Pakiet biurowy bez AI bije rekordy. LibreOffice w kilka dni ma miliony pobrań
2148

Powiązane tagi