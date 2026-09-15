Tak się kończy kupowanie wysokich pojazdów dla niskich kobiet, których oczy nie ogarniają tego, co się dzieje przed nimi. Sam jeżdże na co dzień Hondą Civic która fabrycznie jako miejsce daily ma nisko zawieszenie i mogę w niej mieć nisko fotel, ale widok przed maską jest tak ograniczony, że jednak zawsze wolę podnieść ten fotel tak, aby ewentualnie widzieć potencjalne dziury na które nie chciałbym najechać kołami. No i nadal uważam, że Pokaż całość