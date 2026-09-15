KOLEJNA MASAKRA SAMOCHODEM - ofiara przykuta do łózka, Sprawca - zawiasy XD
Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata i roczny zakaz prowadzenia pojazdów Nauczycielka ktora przejechala z osmiolatka pod autem kilkanascie metrow na terenie placowki szkolnejdeni28s
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Komentarze (111)
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co prawda gdyby moje dziecko tak wystrzelilo a mnie minelo wlasnie wjezdzajace auto to bym polecial za gowniakiem jak najszybciej ale widocznie ktos nie potrzebowal juz 800+ ale tez mozna przez chwile brac pod uwage ze zwyczajnie doszlo do tragedii w wyniku wielu zbiegow okolicznosci a kierowca raczej nie mial zlych intencji, nie jechal ryzykownie
@depay: a po co maja uważać, skoro za rozsmarowanie dziecka pod szkołą jest rok w zawieszeniu? Dla Polskiego™ Polaka™ z Polski™
@mindy-moo
No, bo ocenia się intencję a nie tylko sam skutek. Inaczej za każdy śmiertelny WYPADEK groziłoby dożywocie. Na nagraniu wyraźnie widać co się stało, pech niesamowity, pewnie nauczycielka mogła zachować trochę więcej ostrożności, ale no nie linczujmy jej za to. Wydaje mi się, że nie jeden z Was by w takiej sytuacji mógł leżącego dziecka nie zauważyć.
stopniowanie. Mówi ci to coś?
Jak z----------z 300 na autostradzie to masz świadomość, że takie przekroczenie prędkości to jest pewna śmierć, gdy w kogoś jebniesz. I ty stawiasz znak równości pomiędzy tym 300 km/h, a przekroczeniem o 2 km/h?
Srogie upośledzenie.
Ja w swoim otoczeniu nie dopuszczam i nie toleruję zła. Zwalczam je i ograniczam na tyle, na ile jestem w stanie. Nie wyobrażam sobie, by być ojcem i jednocześnie pozwalać, by moim dzieciom działa się krzywda. A taki właśnie jest Jahwe, niezależnie czy mówimy o teologii katolickiej, czy którymś protestanckim wyznaniu. Mnie od Jahwe dzieli ontologiczna przepaść,
@AnonimoweLwiatko: pewnie z OC renta jest lub będzie wypłacana.
ale tez po prawdzie dziecial wbiegl i sie w-----l na parkingu, gdzie widocznosc moze byc taka sobie wiec tez nie robmy z kierowcy drugiego majtczaka, wypadki beda sie zdarzac nawet przy dobrych intencjach z kazdej strony