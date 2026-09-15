W iOS 27 użytkownicy w końcu dostają osobny suwak głośności dla alarmów XD
Wystarczyły niemal dwie dekady, by inżynierowie z Cupertino dodali osobny suwak do regulacji głośności budzika. Choć fizyczny przełącznik cichy nigdy nie wyciszał porannego alarmu, od teraz nie trzeba już ustawiać głośnego dzwonka połączeń tylko po to, by mieć głośny budzik rano!Tired_
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Komentarze (135)
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@Grymas1000lecia: 2 super zaawansowane funkcje w tak krótkim czasie!? warto było wydać 5000 zł
Edit: sprawdziłem, można zmienić głośność dla budzika ale nie dla innych alarmów
Jakby mija się z celem
Komentarz usunięty przez autora
czy tobie chodzi może o to, że nie możesz za ich pomocą zmieniać jednocześnie mediów jak i dzwonka?