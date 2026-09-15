Nikt go nie chce bo jest spalony, zatrudnią to dziennikarze będą węszyć i znajdą fikcyjne dyżury lekarzy w każdym szpitalu w jakim się zatrudni. Niech idzie do polityki. Giertych też wydawało się, że nikt gonie wybierze a jednak został posłem PO. Kasprzyk ma większe szanse na posła PO niz roman.