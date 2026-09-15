Lekarz milioner znalazł nową pracę? Na dziennikarkę wezwano policję
Dawid Kacprzyk, nazywany lekarzem milionerem ze Szpitala Południowego, miał znaleźć nową pracę w Centrum Medycznym w Jaktorowie. Placówka nie potwierdziła jednak, czy i na jakim stanowisku jest zatrudniony. Gdy reporterka próbowała uzyskać informacje, pracownicy wezwali policję.97058026534
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Komentarze (14)
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Zwyczaje z bantustanów już coraz bardziej.
Jak tam rozliczenia oszustów w kitlach? urosły? zmalauy?
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