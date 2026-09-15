Mapy Google celowo kierowały na objazdy. Zaskakujący test w miastach
Google testowało kierowanie części kierowców na inne trasy. Cel był prosty: rozładować korki i poprawić płynność ruchu.dzieju41
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Google testowało kierowanie części kierowców na inne trasy. Cel był prosty: rozładować korki i poprawić płynność ruchu.dzieju41
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Komentarze (59)
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Niesamowite ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@ipkis123: To w takim razie debile go programowali jeżeli myśli że choćby 10% kierowców jedzie akurat na mapach gugla.
https://medium.com/@manthanbodkhe19/the-science-behind-google-maps-how-it-tracks-your-location-and-navigates-traffic-f0312e68aba4
Modele uczenia maszynowego w czasie rzeczywistym zestawiają surowe paczki danych z telefonów ze statystykami historycznymi, infrastrukturą miejską oraz aktywnymi raportami z aplikacji takich jak Waze, co pozwala prognozować czas trwania anomali/korka. Całkowite odcięcie Google od tego strumienia danych wymaga systemowej dezaktywacji modułu
Wpierw*oli cię w jakieś totalne wsie, drogi szerokości jednego auta, masa zakrętów albo sosie, drogi szutrowe, jakieś podmokłe guwna, bo "szybciej 2 min" xDD
Już raz brodziłem sluzbową octavią przez las. Od tej pory jeżdżę na Yanosiku.
@RodrigoMendoza: nie
Potem samo zmieniało ustawienie trasy najszybszej na "ekologiczną" jako domyślną.
Obecnie nawet nie widzę możliwości wyboru rodzaju trasy (najszybsza, najkrótsza, ekologiczna)
Polecam SYGIC, ma dane od tomtoma, dziala swietnie, nic sama nie zmienia tylko pokazuje kilka roznych tras na poczatku i samemu sie wybiera ktora chcesz jechac
Jade se darmową eską. Trasa door2door. A tu nagle propozycja trasy alternatywnej - 40min dłużej (płatna).
Ja jak gdzie jadę nawet w trasę to mnie interesuje to aby jechać odpowiednimi drogami według numerów na azymut, a nawigacja to tylko sugestia.
@Incognixo: widzę prawdziwy kierowca starej daty. Szanuje.
Dzieci też tego uczę. Syn w wieku 4 lat już mapował drogę nad morze na atlasie
@arpi: ale mieli wybrać najlepszą dla Ciebie indywidualnie a nie bawić się w boga i odgórnie zarządzać ruchem
3 tygodnie temu zamknęli pas na Wistrłostradzie. Nadrobiłem te 8 km ale czas wydłużył się o raptem kilka minut. Obserwując mapę z korkami to z tydzień im zajęło, zanim znaleźli sobie inną drogę. Teraz przywrócili normalny ruch ale tradycjonaliści już nauczyli się jeździć na około i jakimiś swoimi objazdami dzięki czemu w poniedziałek jechałem puściutką Wisłostradą.