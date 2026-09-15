No zaraz, ale to nie to miały właśnie od zawsze robić mapy google? Brać pod uwagę długość trasy, obłożenie i czas przejazdu (później jeszcze spalanie) i na podstawie tego wybierać najlepszą? Jeśli nie, to ciekawe po co te wszystkie dane o natężeniu ruchu, żeby mapa była bardziej kolorowa?