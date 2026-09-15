Jakiś czas temu pewien Mirek pochwalił się spełnieniem swojego marzenia, czyli swoim zestawem audio, taką klasyczna wierzą segmentową i wzmacniaczem. Napisałem, że gratuję i też szukam dla siebie takiej, ale zawsze mam pecha i coś z zestawem jest nie tak.

Pod postem odezwał się kolejny Mirek @ValandilNW i napisał, że przerzucił się na cyfrowe i odda mi swój zestaw. Z początku myślałem, że żartuje, ale chciał faktycznie wysłać mi z drugiego końca Polski swój zestaw przez kolegę. Z kolegą nie wyszło, więc spakował zestaw bez kolumn do paczkomatu i Cyk! Dziś jest u mnie.

Serdecznie dziękuję @ValandilNW za solidne spakowanie, zaangażowanie i dotrzymanie danego słowa.

Będę opiekował się sprzętem i dbał o niego jak tylko potrafię. szkoda, że z kolumnami nie wyszło bo są za duże, ale i tak jestem bardzo zadowolony. (na zdjęciu są moje od niesprawnej wierzy JVC)

Tak jak sobie zażyczyłeś- wpłacę 200 zł na wybraną przez Ciebie akcję charytatywną. Jeśli nie chcesz decydować to sam wybiorę i pokażę dowód wpłaty.

Serdecznie dziękuję Mirku za bycie W PORZĄDKU. I podaj proszę koszt transportu :)