Problem w tym ze w USA przestrzeń publiczna tworzona jest z rozwagą przez profesjonalistów a u nas na odwal sie przez ludzi ze szkółki wieczorowej (jeśli wogóle po jakiejś szkole architektonicznej, urbanistycznej, ogrodniczej itp).

Juz nie mówiąc o robociźnie i jej odbiorze.



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