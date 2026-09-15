Park Śląski większy od Central Parku. Dwie zupełnie różne historie.
535 hektarów w Chorzowie i 341 hektarów na Manhattanie. Jeden park powstał na zdegradowanych terenach przemysłowych, drugi m.in. kosztem wysiedlonej Seneca Village. Dwa miasta, dwa ustroje i podobna idea: stworzyć zieloną przestrzeń dostępną dla wszystkich.FaleInspiracji
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Komentarze (47)
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Wycinka
@wujek_zla_rada: g---o prawda, ledwo śmieg spadnie i wszystko solą posypane od razu
wiem bo z dzieciakami nie da sie chodzic na sanki ani na biegówkach biegac
Z kolei aglomeracja NY to 20 milionów mieszkańców.
Patrzenie na aglomerację jest ważniejsze, niż na granice administracyjne. Bo idąc takim tokiem myślenia to możesz uznać Paryż za miasto wielkości Radomia, mimo że cała aglomeracja paryska ma 2846 km^2.
Juz nie mówiąc o robociźnie i jej odbiorze.