Auto spalinowe w firmie - nie odliczysz grosza vat-u
Unia Europejska postanowiła uderzyć we własny rynek motoryzacyjny.Kalamorka
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Unia Europejska postanowiła uderzyć we własny rynek motoryzacyjny.Kalamorka
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- NIE modernizuje infrastruktury przesyłowej,
- NIE buduje masowo rentownych OZE (OZE w sporej części są nierentowne) czy elektrowni jądrowych,
- NIE zapewnia infrastruktury końcowej (choćby ładowarki)...
- ale nalicza podatki za starą technologię.
@HabaHabaZutZut: Nie muszą być darmowe - wystarczy by nie były po 3zł za kWh :D. I by normalnie można było z nich korzystać, a nie że potrzebna rejestracja, instalowanie apek i innych c------w. Na stację mogę podjechać i zapłacić czy to kartą czy gotówką. Tak po prostu. I nie - oferta 3zł za kWh przy płatności kartą lub 2zł za kWh przy płatności apką
@Piotrek_S_: Była już w polskim prawie podatkowym różnica między samochodami osobowymi a ciężarowymi i jej skutkiem były np. Porsche z kratką, która dawała im homologację ciężarową (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Bo tak to działa że VAT staje się jest kosztem, więc każdy kto prowadzi działalność zlicza sobie wszystko i tym razem doliczy też koszta VAT paliwa, i dopiero wtedy dodaje marżę, i cyk kolejne skubanie narodu( ͡° ͜ʖ ͡°)