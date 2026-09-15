Przedsiębiorca nie odliczy VAT-u od paliwa, to ten VAT zapłaci klienci, my wszyscy.



Bo tak to działa że VAT staje się jest kosztem, więc każdy kto prowadzi działalność zlicza sobie wszystko i tym razem doliczy też koszta VAT paliwa, i dopiero wtedy dodaje marżę, i cyk kolejne skubanie narodu( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )