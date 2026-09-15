Eleganckie parkowanie 78 latki na rynku w Zakliczynie xD kyniu6 kyniu6 z streamable.com dodany: 8 godz. i 57 min temu # parkowanie# zakliczyn# rozowepaski# motoryzacja# samochody# auta 25 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (25)
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@sol1: dlaczego? Przecież już od dłuższego czasu nie jest wydawane
Rząd teraz robi jakąś ekwilibrystykę z wymianą PJ korzystając z nielegalnych rozporządzeń.
Bo w automacie wystarczy "pomylić" pedały i katastrofa gotowa.
W manualu trzeba kilka rzeczy zrobić świadomie i celowo.
@werfogd: teraz się mówi "geje"
No nie rozumiem, przecież zawsze było dobrze...
Ciekawe tylko jak to wygląda w przeliczeniu na kilometry.
Z tego co wiem w statystykach wypadków przodują młodzi kierowcy
Że w młodości łykały legalną fetę z aptek
Co dzień wpieprzają proszki silniejsze niż z Bogoty" (Sokół / "Dentysta")