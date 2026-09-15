Policja dba o bezpieczeństwo uciekinierów. Jeden z nich wyjaśnia że opłacił całość już w Afganistanie i przez cały proces tutaj jest już tylko prowadzony. Widocznie jest też ewidencja i identyfikacja tożsamości w całym tym wysoce zorganizowanym procederze. Brytyjskie służby odbierają z morza