Francuskie służby oświetlają drogę "uchodźcom" uciekającym do UK
Policja dba o bezpieczeństwo uciekinierów. Jeden z nich wyjaśnia że opłacił całość już w Afganistanie i przez cały proces tutaj jest już tylko prowadzony. Widocznie jest też ewidencja i identyfikacja tożsamości w całym tym wysoce zorganizowanym procederze. Brytyjskie służby odbierają z morzaSaeglopur
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Komentarze (28)
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A jaki tam by był potencjał różnych sposobów myślenia i puli genetycznej.
Aj waj!
Wielka Brytania opłaca Francję na kwotę ok. 220 mln GBP rocznie, by powstrzymywali migrantów przed przekraczaniem granicy.
Tak wygląda ich walka z migracją. Dobrze wydane pieniądze.
dokładnie na pace tira przyjechali.
Reporterzy zaatakowani przez "uchodźców"
,,Ekspert TVN prof. Radosław Markowski z SWPS stwierdził, że imigranci chcący dostać się do Europy „to ogromna szansa dla Polski”. – Tam są wykwalifikowani lekarze, są inżynierowie, są matematycy, są pielęgniarki "
@RomanKarburator: tylko widzisz, nawet prosty subsaharyjczyk wie że u kacapa nic nie dostanie za darmo, będzie szalał i fikał milicji to skur... z OMONu wywalą mu "jedynki" i wyląduje gdzieś na Syberii w obozie a jeśli nawet gdyby cudem grzecznie szukał pracy to zamiast na "taśmę" trafi jako "biegacz", gdzieś na front pod Muchosrówką ¯\(ツ)/¯ a po tygodniu słuch po nim zaginie.
Za
@RomanKarburator: ok ale kto tam robi syf, kacapy czy dzicy z Afryki? ale faktycznie masz rację OMON nie ma tu dużego znaczenia, zasadniczy powód to że w kacapskim państwie negroid nie może liczyć na żaden socjal ¯\(ツ)/¯
Ja całe życie na PO, KO, Nowoczesną raz - piszę o tym od nastu lat publicznie.
@filip_k5: Na szczęście tak i jest mowa o tym nareszcie publicznie. Od 3:17 właściwy moment, partia wie że robiąc to co "zachód" będą zmiecieni przez wyborców (takich jak ja), mówi wprost w 11:10 o lewicowej ideologii skutkującej morderstwami.
Przypominam że w 2021-2022 to Tusk będąc wysoko (najwyżej w UE) ich wszystkim tam wstrząsnął i uświadomił że ATAK na granice wschodnie to właśnie atak i akt