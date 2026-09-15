UOKiK to powinien się wziąc za te z-----e gry bankowe tj. Damy ci kredyt hipoteczny na 6% JAK:

- wykonasz 5 transakcji kartą co miesiac

- założysz u nas karte kredytową

- bedziesz sie pojawiał w placówce co tydzien

- ściągniesz majtki na rynku o 12:00 w wigilie



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