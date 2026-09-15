Koniec reklam kredytu jako sposobu na lepsze życie. UOKiK szykuje nowe zakazy
Reklama kredytu nie będzie mogła sugerować, że pożyczka poprawi sytuację finansową, zwiększy zasoby lub pozwoli podnieść poziom życia - zakłada nowy projekt UOKiK. Zakazane mają być także reklamy podkreślające łatwość i szybkość uzyskania pieniędzy oraz promocje uzależnione od zaciągnięcia kredytu.Skarbiec_Biz
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Komentarze (26)
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- wykonasz 5 transakcji kartą co miesiac
- założysz u nas karte kredytową
- bedziesz sie pojawiał w placówce co tydzien
- ściągniesz majtki na rynku o 12:00 w wigilie
inaczej
Z jednej strony jak najbardziej rozumiem co piszesz.
Z drugiej strony masz warunki kredytu i możesz zaakceptować wyższe oprocentowanie nie robiąc nic ponad podpisanie umowy. Ale jak chcesz niższe to bank wymaga od Ciebie kilka dodatkowych działań.
Moja firma od elewacji dała mi mały rabat na fakturze za to, że przez miesiąc na płocie wisiała ich reklama. Podobny schemat.
Albo funduszy emerytalnych mamiących wizją wakacji w tropikach na starość?
RRSO +270% - przecież to lichwa... w czystej postaci
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