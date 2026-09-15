200 tys PLN od miasta Poznań na grę z Festiwalem BitterSweet.
W grze przeciwnikami są konduktorzy, zwierzęta na Cytadeli i nietoperze. Dla porównania: cały przewidywany budżet miasta na promowanie turystyki w tym roku wynosił 140 tys. złotychAguirre_gniew_brzozy
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Komentarze (20)
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Trzeba było wynająć ekspertów by "zrealizować pod kątem graficznym i technicznym" prostą platformówkę wyglądającą jakby powstała w epoce NES. I to kosztowało 200k XD Serio, za 200k można duuużo lepiej.
@Xagog: Hej claude, zrób mi prymitywną pikselartową platformówkę xD
Koszt 99$ za subskbrybcje i może kilka godzina dostoswania projektu czatując z botem (przy czym patrząc na jakość wykonania to te kilka godzin poprawek to bardzo łaskawe z mojej strony)
Ale nawet znając życie to stołki w urzędach pewnie od góry do dołu obstawione przez pocitków z KO więc standard, w
https://gra.bittersweetfestival.pl/
Ten sam mechanizm gdy samorząd województwa płaci linii lotniczej za "promocję regionu" by lądowali u nich na lotnisku. ¯\(ツ)/¯