To jest właśnie najfajniejsze w podatkach od nadmiarowych zysków.

Korporacje złupią Polaków, a później rząd złupi korporacje.

Później rząd będzie się chwalił, że przecież nie podniósł żadnych podatków dla obywateli, a media i publicyści będą wciskać, że te pieniądze i tak byłby wytransferowane za granicę.

PiS dymał Polaków nowymi opłatami i daninami, wciskając, że to wcale nie podatki, a mocz to przyjemny deszczyk.

Tusk dyma przez pośredników.