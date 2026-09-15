Skok na kasę akcjonariuszy i prawo działające wstecz. Rząd chce nowy podatek
Rząd wraca z podatkiem od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i wcale nie ukrywa, że gra toczy się o coś więcej niż 4 mld zł. Projekt, którym dzisiaj zajęła się Rada Ministrów niemal co do joty powtarza ustawę zablokowaną w lipcu przez prezydenta Karola NawrockiegoObserwatorGospodarczy
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Komentarze (34)
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Korporacje złupią Polaków, a później rząd złupi korporacje.
Później rząd będzie się chwalił, że przecież nie podniósł żadnych podatków dla obywateli, a media i publicyści będą wciskać, że te pieniądze i tak byłby wytransferowane za granicę.
PiS dymał Polaków nowymi opłatami i daninami, wciskając, że to wcale nie podatki, a mocz to przyjemny deszczyk.
Tusk dyma przez pośredników.
@ipkis123: No to będą teraz łupić więcej, o wartość podatku.
OK, popieram.
Du** się pali wszystkim, szukają $$ gdzie mogą.
Nie wiem czego bronisz.
A potem zdziwienie, że firmy będą z Polski uciekać...
rządzą Nami idi*ci...
Tak samo jak ciągłe głosowanie tej żenady kryptowalutowej bez zmiany nawet przecinka.
To są k---a takie miernoty, że nawet profesjonalnie szkodzić nie potrafią, tylko wszytko niczym Gang Olsena.
I bardzo dobrze. Na rynku paliw nie ma realnej kokurencji a wzrost zysków wynika wyłącznie z wykorzystania pozycji monopolisty. Orlen doi całe społeczeństwo udając, że ma powody do podwyżek cen, a na Wykopie znajduje jeszcze obrońców. No dramat.
Wykopki są przeciwne nawet prawnym ograniczeniom skutków kryzysu naftowego trumpa, tylko dlatego że działania te podejmuje Tusk. xD