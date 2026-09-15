Najgorsza relacja dochodów do cen nieruchomości w Europie.
Pewnie widzieliście ale wrzucam to absolutne zgruzowanie patodeweloperki i możliwości Polaków. W całej Polsce ceny jak na wybrzeżu Francji, Hiszpanii albo w Alpach xD Kataster potrzebny od wczoraj, na +1 mieszkań niż to ile masz dzieci.interpenetrate
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Komentarze (115)
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Wiadomo, ze deweloperzy to rak w naszym kraju, ale burger nie kosztuje z byle powodu 50zl bez frytek a pizza 70zł. Mamy po prostu w c--j osob co ukrywa swoje dochody albo czesciowo albo calkowicie
Do najpopularniejszych zawodow naleza:
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Większość knajp ma drogie ceny, ale jak najbardziej można tanio jeść na mieście jak ktoś nie chce gotować.
Tylko ludzie z jednej strony narzekają na wysokie ceny, a z drugiej kupują. Taki syndrom Sztokholmski :D
PS. Kukoldstan pod szyldem Polinu taki już jest. Nastawiony, żeby strzyc swoje owce.
@Kojot2077: to PO PIS i SLD brala kase od deweloperow, 5 mil, 6 mil i 1 mil, na wybory
trolu ile placa
https://frontstory.pl/farma-trolli-praca-tvp-dezinformacja/
Dzietność - r-------a
Rynek pracy - r-------y
Budżet państwa - r-------y
Energetyka - R-------a
K---a mać, dać Polakom się rządzić to w 35 lat ROZJEBIĄ własne społeczeństwo, przecież my tu już nie mamy żadnej przyszłości ( ͡° ʖ̯ ͡°)
POPIS już dostał w ręce państwo dobrze prosperujące a oni zamiast nie ruszać to poprostu zaczęli doić doić doić. Oni nas doprowadzą do bantustanum
Zamiast ładować kasę w giełdę, innowacje czy rozwój firm, większość od dekad pakuje oszczędności w nieruchomości, bo to bezpieczny i dobry zysk, którego fiskus im nie tyka. To sprawiło, że mieszkanie/dom