Nowa Zelandia też je ma i to potężne. NZ to wręcz podręcznikowy przykład tego, co się dzieje, gdy państwo robi (chcąc nie chcąc) z mieszkań bezpieczną przystań podatkową i inwestycyjną. U nich przez lata nie było klasycznego podatku od zysków kapitałowych. Efekt?



Zamiast ładować kasę w giełdę, innowacje czy rozwój firm, większość od dekad pakuje oszczędności w nieruchomości, bo to bezpieczny i dobry zysk, którego fiskus im nie tyka. To sprawiło, że mieszkanie/dom Pokaż całość