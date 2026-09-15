Hity

tygodnia

Natalia - cała historia
Natalia - cała historia
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Francja rezygnuje z systemu kaucyjnego
Francja rezygnuje z systemu kaucyjnego
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"Winę za mój ból zrzucili na McDonalda, a w trakcie operacji wybili mi ząb"
"Winę za mój ból zrzucili na McDonalda, a w trakcie operacji wybili mi ząb"
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Miał pracować 72 godziny na dobę. Śledztwo w sprawie lekarza zawieszone
Miał pracować 72 godziny na dobę. Śledztwo w sprawie lekarza zawieszone
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Pakiet biurowy bez AI bije rekordy. LibreOffice w kilka dni ma miliony pobrań
Pakiet biurowy bez AI bije rekordy. LibreOffice w kilka dni ma miliony pobrań
2130

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