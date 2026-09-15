To, że teraz mamy kryzys energetyczny który poprzez cenę paliwa winduje ceny produktów to jedno. Najgorsze, że nawet jeśli za tydzień kryzys minie i paliwo na stacjach będzie 50% taniej to produkty w naszych sklepach zostaną na takim samym poziomie jak po podwyżkach. Tak samo jak jest z ceną czekolady, która poszła w górę przez cenę surowca, a gdy ten spadł to cena czekolady została bez zmian.