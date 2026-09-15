Inflacja dojdzie do 5%, jedzenie dopiero zaczyna drożeć; prognozuje ekonomist
Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI wzrosła w sierpniu do 3,4% r/r wobec 3,0% w lipcu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia inflacji był wzrost dynamiki cen paliw i smarów do prywatnych środków transportu do 24,2% r/r wobec 15,8% w lFXMAG
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Komentarze (63)
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Idą wybory, to Glapa nie podniesie stóp procentowych i po nich w-----e inflacja do 15%. A nie czekaj, to PO rządzi więc stopy pójdą do góry i to zastopuje częściowo inflację.
A do do reszty to
@master4342 w pierwszej, drugiej czy każdej nastepnej też nie stać
To świetny interes (m.in. spekulacje na giełdzie), ogromny prywatny biznes, wzrost fortun rodzinnych i powiązanych z tym ludzi.
Trump nie jest tak głupi na jakiego chcemy go kreować. On z premedytacją wykorzystuje państwowe zasoby, żeby szybko bogacić się.
Niesamowitymi idiotami są ludzie, którzy go w tym popierają i głosują na niego.