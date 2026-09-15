Plagiat w pracy doktorskiej Jakuba Wiecha?
Doktorat bez modelu, bez wskaźników i z cudzym rozdziałem. Analiza rozprawy doktorskiej Jakuba Wiecha. Czy recenzenci czytali pracę?the_last_tomato_in_the_world
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Doktorat bez modelu, bez wskaźników i z cudzym rozdziałem. Analiza rozprawy doktorskiej Jakuba Wiecha. Czy recenzenci czytali pracę?the_last_tomato_in_the_world
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Komentarze (66)
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@enterprize: Chyba eksperta od wszystkiego, energetyka, klimatologia a ostatnio geopolityka nie mają przed nim tajemnicy. Człowiek renesansu, bardzo zdolny. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@user_73: co xd
@Flavius_Claudius_Iulianus: Tematów istotnych są miliony, gorzej z funduszami. O ile polonista może zrobić doktorat w oparciu o nowatorskie odczytanie Dziadów Mickiewicza nie wychodząc z biblioteki, o tyle nauki społeczne i ścisłe wymagają zlecenia badań, a to kosztuje pengę, której 25-latek na dorobku zwykle nie ma, a instytucje wolą ją zachować dla swoich etatowych pracowników
Jako nieliczny ma nie tylko szeroką wiedzę, ale potrafi ją doskonale przekazać.
Nie wierzę w jego plagiat, raczej kolejna nagonka węglowych fanatyków, dla których niskie i proste podatki są najważniejsze.
Patrzę w jego bio i nie widzę żadnego doświadczenia związanego z energetyką. Pisanie o energetyce nie oznacza, że jest On ekspertem w tej dziedzinie.