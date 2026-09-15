Abstrahując od tego, że go nie lubię (podobne zarzuty mogą też pewnie pojawić się wobec tych, których "lubię") i od kwestii plagiatu, to z doktoratami będzie coraz większy problem. Doktorat w odróżnieniu od magisterki czy licencjatu/inżyniera jest pracą twórczą (tamte są pracami odtwórczymi) a tematów istotnych z naukowego punktu widzenia nie ma raczej nieskończoności, to i poziom doktoratów musi się obniżać, a one same stawać się coraz bardziej "robione na siłę" i Pokaż całość